Новости

Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, - "Голос Америки"

13 923186
Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, - "Голос Америки"
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинской службе "Голоса Америки" подтвердили в Белом доме.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. Тогда как 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    а все началось с того, что Бубочка откосил сдавать анализы..
  • Вася Быколог
    Какого года? Смысл какой Ослу ехать в США? По магазинам первую Лять повыгуливать?
  • 18c49ed2
    Зустріч Байдена із Зеленським перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2397
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости