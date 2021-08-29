Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября в связи с ситуацией в Афганистане.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в западных дипломатических кругах.
По словам источника, перенос встречи Зеленского и Байдена состоялся потому что "насущные потребности, вытекающие из кризиса в Афганистане, требуют полного внимания президента (США, - ред) в этот день.
Источник отметил, что администрации Байдена также пришлось перенести встречу с премьер-министром Израиля.
По словам источника Зеленский с пониманием отнесся к ситуации, отметив, что Украина сама только что эвакуировала из Афганистана своих граждан.