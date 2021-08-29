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Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник

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Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в западных дипломатических кругах.

По словам источника, перенос встречи Зеленского и Байдена состоялся потому что "насущные потребности, вытекающие из кризиса в Афганистане, требуют полного внимания президента (США, - ред) в этот день.

Источник отметил, что администрации Байдена также пришлось перенести встречу с премьер-министром Израиля.

По словам источника Зеленский с пониманием отнесся к ситуации, отметив, что Украина сама только что эвакуировала из Афганистана  своих граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, - "Голос Америки"

Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Ну и хорошо, не будет Зеля в очередной раз позорить Украину
  • Диды Выпивали
    перенесена на 1 сентября

    Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 5045
  • 5 копійок
    Трепещі Америка, Зеля їде. Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник - Цензор.НЕТ 7424
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