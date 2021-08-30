Офис ГПУ инициирует рассекречивание 46 из 70 томов дела о трагедии под Иловайском, - Венедиктова. ВИДЕО (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Право на владу".
Генпрокурор отметила, что нужно острожно подходить к трактовке информации об Иловайской трагедии из открытых источников.
"Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились инициировано к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, донесения, информационные бюллетени и так далее", - сказала Венедиктова.
По ее словам, после рассекречивания расследование приобретет "другую картину".
Когда Генштаб рассекретит документы, в Офисе генпрокурора пока не знают.
Как известно, 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.