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Офис ГПУ инициирует рассекречивание 46 из 70 томов дела о трагедии под Иловайском, - Венедиктова. ВИДЕО (обновлено)

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Офис генпрокурора обратился к Службе безопасности Украины, чтобы рассекретить 46 томов дела об Иловайской трагедии. Всего закрыто по этим событиям 70 томов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Право на владу".

Генпрокурор отметила, что нужно острожно подходить к трактовке информации об Иловайской трагедии из открытых источников.

"Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились инициировано к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, донесения, информационные бюллетени и так далее", - сказала Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал"

По ее словам, после рассекречивания расследование приобретет "другую картину".

Когда Генштаб рассекретит документы, в Офисе генпрокурора пока не знают.

Как известно, 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Материалы уголовного производства об Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова

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Топ комментарии

  • oleg1966
    ЗЕбилы умеют только в грязном белье ковыряться. Роют на Пороха, роют, да все выходит через сраку Офис ГПУ инициирует рассекречивание 46 из 70 томов дела о трагедии под Иловайском, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7748
  • Vadym Tsyrkalyuk
    а че не 70 из 70
    зелохи пытаются в останней попытке насрать на папередников
  • Стрелок
    Як вже відомо, перемовини, що тривали на самому вищому рівні, про коридор для виходу наших сил із міста, не принесли консенсусу у цьому питанні, бо росіяни постійно змінювали умови. Тому, зі штабу АТО, пану Хомчаку було запропоновано почати вихід в ніч з 28-го на 29-е серпня і рухатись скритно декількима колонами по інших маршрутах.
    Але пан Хомчак не дослухався до порад і самотужки домовився із росіянами, на своєму рівні (а такі перемовини шли декілька днів паралельно перемовинам на рівні Генеральних штабів країн) про початок руху та остаточні варіанти маршрутів. Так минула ніч і настав ранок 29 серпня.
    Колони було сформовано і всі чекали наказу на марш. Такий наказ віддає кожен командир на своєму рівні перед тим, як почати переміщення особового складу у складі колон на техниці. Такий наказ командири зобов'язані віддавати не лише у воєнний, а й у мирний час.
    У цьому наказі командир, на підставі відомих йому даних визначає завдання підрозділу, швидкість пересування, дистанцію, основні сигнали та порядок дій за ними, порядок дій у разі зіткнення із противником, своє місце у колоні і таке інше. Вочевидь, на дані розвідки про те, що готують вогневі мішки на маршрутах, Хомчак начхав.
    Як начхав і на планування висування. І на обов'язок на віддання такого наказу на марш - теж начхав.
    Саме тому, коли наші колони потрапили під вогонь росіян, виникла паника і хаос, бо ніхто не знав, що має робити. Все, що спромігся вимовити Хомчак із початком обстрілів, це були слова: "з боєм, вперед!", що, насправді, не означає у даному випадку НІ-ЧО-ГО. Крім того, що він наказав продовжувати всім рух в заготовлені росіянами вогневі мешки. А сам, тим часом, накивав п'ятами в іншому напрямку - в кущі. Разом з деякими командирами славетних батальйонів.
    Аось полковник Півоваренко, як справжній профі своєї справи, вчинив інакше. До початку руху він віддав наказ на марш підпорядкованій йому БТГр, а потім, за розповідями очевидців, в колонні своєї БТГр, полковник Півоваренко, як зазвичай це роблять командири на марші, рухався у середині колони на броні БТРа зв'язку разом із начальником зв'язку бригади Сергієм Швачко.
    А коли почався бій, саме через відданий до початку руху наказ, особовий склад БТГр, не зважаючи на підступність та раптовість розстрілу з боку росіян, прийняв бій у якому Павло Півоваренко керував боєм з автоматом в руках.
    Один з перших же пострілів по колоні Півоваренка потрапив під БТР на якому він рухався через що комбрига було зкинуто з броні ударною хвилею разом з іншими.
    Але він поранений, підвівся на ноги та почав керувати боєм віддаючи накази та вказівки підлеглим під щильним прицільним вогнем. Він це робив допоки його життя не обірвав осколок снаряду... Так його і знайшли. Зі зброєю в руках, з пробитою головою і у формі, яку вони, з дружиною, купили на ринку перед його убиттям на фронт.
    А в цей самий час, у іншій колоні, їхав інший типу "офіцер" - генерал Хомчак, який, з першими ж пострілами по його броньованому автомобілю, кинув свої війська і доїхавши на повній швидкості до безпечного місця сховався у лісозмузі залишивши радіостанцію у машині.
    Бій закінчився швидко - через декілька годин стрільба припинилася, а розсіяні по полях українські бійці почали свою боротьбу за життя прориваючись скрізь коло оточення - хтось по-одинці, хтось групами.
    Виходили звідти люди тижнями. Полковник Півоваренко не вийшов..... як не вийшли й багато тих, хто міг би розповісти, що сталося із комбригом.....
    А Хомчак, покинувши вночі журналістів, вийшов і зник на декілька днів. Всі ці дні: волонтери та пошуковики марно намагалися знайти тіло комбрига, а журналісти та військово-політичне керівництво - Хомчака.
    Через три дні Хомчак знайдеться. І скаже, що все в принципі чудово і нічого страшного не відбулося.
    А потім він отримає підвищення і буде собі чудово почуватись на посаді Головного інспектора Міноборони отримуючи свою зарплатню у розмірі близько 60 тис.грн. І вчепить собі на груди "хрест за Іловайськ". І стане Головнокомандувачем.
    Доля ж полковника Півоваренка, комбрига, що став жертвою "авантюри", офіцера, героя, що не покинув свої війська і до останнього подиху воював з ними пліч-о-пліч, склалася інакше. Він не отримав від Держави, яку захищав до останнього подиху, жодної нагороди і жодного "Іловайського хреста".
    Натомість 2 роки, рідні та волонтери, не могли знайти тіло комбрига.
    Цим фактом, негайно, скористалися самі ж авантюристи і сили інформаційно-психологічних операцій РФ і майже відразу запустили в український інфопростір месседж про те, що Півоваренко злякався і здався у полон. Про те, що його живого бачили у ростовських військових шпиталях де він, ходячи посеред полонених українських поранених, нібито агітував переходити бійців на бік росіян.
    Все це лайно негайно і із великим задоволенням, було підхоплено українцями (ооо, у цьому нам рівних немає) і почалося цькування рідних та близьких комбрига. Кожне гімно у цій країні вважало за потрібне назвати Півоваренка зрадником.
    Цькували дружину, цькували двох синів.
    Мені навіть подумати жахливо через що, пройшла родина героя.
    Це тривало 2 довгих нескінчених роки. Аж поки, раптом, не виявилось, за результатами ДНК, що поневічене тіло полковника, майже з перших днів, перебувало в одному із моргів Донецької обл.
    Виявилось, що людина, яка транспортувала тіло о 2014 році чи то втратила документи чи то переплутала, але факт залишається фактом - тіло комбрига нарешті знайшли.
    Ось така жахлива історія відбулась у наш з вами час. Саме про це я думав сьогодні, коли почув призвіще ПОЛКОВНИК ПІВОВАРЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬЙОВИЧ......ДЗВІН.....ПОСТРІЛ.....СЛЬОЗИ.....

    https://ibigdan.livejournal.com/27183160.html
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