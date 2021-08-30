Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новая площадка для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не обсуждается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Консультации проводятся в режиме онлайн.
"Абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают. Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал глава МИД.
Отметим, что предложение перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в другой город озвучил глава украинской делегации Леонид Кравчук.