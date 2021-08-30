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Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба

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Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новая площадка для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  эфире телеканала "Украина 24".

Консультации проводятся в режиме онлайн.

"Абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают. Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал глава МИД.

Отметим, что предложение перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в другой город озвучил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба

Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    А так дышал, так дышал
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Ну тут все просто. Можно морщить носик и умные вещи говорить, но Путин не разрешает формат кроме Нормандского и Минска.
  • Враг рода человеческого 666
    Ты с фамилии ************ литера допустил пять ошибок. Где ж тебя грамматике учили?))
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