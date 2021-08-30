В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксированы 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 55, медработников - 6).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 583 человека;
летальных случаев - 18;
выздоровел - 291 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 9 617 человек,
методом ИФА - 1 650 человек,
экспресс-тестами - 7 391 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 284 940 человек;
выздоровели - 2 206 683 человека;
летальных случаев - 53 738;
проведено ПЦР-тестов - 11 95 8965.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях", - рассказали в Минздраве.