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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 749 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксированы 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 55, медработников - 6).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 госпитализированы - 583 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 летальных случаев - 18;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 выздоровел - 291 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 методом ПЦР - 9 617 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 методом ИФА - 1 650 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 экспресс-тестами - 7 391 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 заболели - 2 284 940 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 выздоровели - 2 206 683 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 летальных случаев - 53 738;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 02 проведено ПЦР-тестов - 11 95 8965.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел 14

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