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Первый случай смерти после вакцинации Pfizer зафиксировали в Новой Зеландии

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Первый случай смерти после вакцинации Pfizer зафиксировали в Новой Зеландии
Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявило о первом случае смерти после вакцинации от коронавируса. Речь идет о прививке препаратом Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такая информация была обнародована после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 провела проверку смерти женщины после вакцинации.

"Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что смерть произошла из-за миокардита, который был вызван побочным действием после прививки Pfizer.

Отмечено, что сейчас в Новой Зеландии для иммунизации населения одобрены вакцины Pfizer, Janssen и AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Были бы у тебя мозги, ты мог бы просто сравнить количество померших от ковида и от вакцинации.

    Этого вполне хватило бы для того, чтобы не сравнивать теплое с мягким.
  • Меркава
    Шо тут порівнювати, помирають від своїх хронічних букетів, як і раніше: серцеві, діабет тощо. Тіки ці категорії через вашу істерію наразі залишились майже без медичної допомоги, особливо люди з сел.
  • Меркава
    А про померлих від вірусу ваші теж скупі на деталі. Ми тепер теж писатимемо: загинув від вакцини. Так буде чесно.
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