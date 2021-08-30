Первый случай смерти после вакцинации Pfizer зафиксировали в Новой Зеландии

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявило о первом случае смерти после вакцинации от коронавируса. Речь идет о прививке препаратом Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такая информация была обнародована после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 провела проверку смерти женщины после вакцинации.

"Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что смерть произошла из-за миокардита, который был вызван побочным действием после прививки Pfizer.

Отмечено, что сейчас в Новой Зеландии для иммунизации населения одобрены вакцины Pfizer, Janssen и AstraZeneca.

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