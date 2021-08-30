Вокруг изменений в Налоговый кодекс будет "большая дискуссия", - Разумков

Глава Верховной Рады прогнозирует большую дискуссию в сессионном зале во время рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Разумков заявил в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Я думаю, что будет большая дискуссия вокруг законопроекта №5600. Относительно него большое количество опасений, и сегодня они пока остаются. Мы не видели конечной таблицы. Я думаю, что будет дискуссия на уровне комитета, какие правки учитываются, а какие нет. Количество правок к нему почти рекордное - 11 600. Конечно, там есть большой объем поправок, которые можно назвать спамовыми. Но есть большое количество, в которых есть смысл, и я надеюсь, что они будут поддержаны комитетом", - отметил спикер парламента.

Разумков добавил, что тоже подал правки к документу.

Кроме этого, Разумков предположил, что дискуссию при рассмотрении во втором чтении может вызвать и законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Впрочем, по его убеждению, если документ "будет сбалансированным, то он может быть проголосован в стенах Верховной Рады".

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