Мужчина заколол брата вилами на Николаевщине, - полиция. ФОТО
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Житель Шевченковской ОТГ Николаевского района в результате ссоры нанес смертельное ранение своему брату при помощи вил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в воскресенье, 29 августа, отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О произошедшем правоохранителям сообщила мать мужчин.
"На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой старший из братьев ударил вилами своего 39-летнего брата. От полученных повреждений потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи", - информировали полицейские.
42-летний злоумышленник задержан и доставлен в отделение.
Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.