Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"

Среди гостей на дне рождении жены нардепа "СН" Николая Тищенко во время карантина был депутат "СН" Александр Трухин. А если Трухин приходит на день рождения (даже не Тищенко) жены Тищенко, то это значит, что у них очень близкие отношения. Тищенко - кум руководителя Офиса Президента Ермака.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Трухин и ДТП. Проблема кумовства она же не просто так стала проблемой. Просто потому что это некрасиво или блокирует попадание во власть достойных людей. Кумовство - это монолитная основа всего того с чем президент Зеленский обещал бороться: неравные права, неравные возможности, коррупция. И побороть одно без другого невозможно. Победить коррупцию, умножая кумовство, это все равно что плыть в лодке, пробивая новые дыры под ногами. Вот например понабирал президент Зеленский себе во фракцию 90% кумовьев, братьев, сестер, жен, бизнес-партнеров, кумовьев своих друзей, друзей своих кумовьев. И теперь, что мы имеем? А имеем мы то, что все эти люди, несмотря на бумажную отмену депутатской неприкосновенности - продолжают пользоваться депутатской неприкосновенностью. Ну как ты штурхнеш товарища кума своего товарища? А никак", - рассказал Ткач.

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"Например, депутат "Слуги народа" Трухин. Новость о том, что депутат попал в ДТП, в котором пострадало много людей, уже убрали с надцати сайтов. Недостоверная, мол, информация. Шаг второй - запугивать свидетелей. Потому что любое свидетельство, видео или фото будут доказывать, кто именно был за рулем. И все потому что депутат Трухин это не просто Поляков или Юрченко, которых набирали горстями, когда закончились бедные родственники. Депутат Трухин - депутат семейный", - отметил журналист.

"Помните весной этого года я снимал празднование во время карантина дня рождения жены еще одного влиятельного "слуги народа" заместителя руководителя фракции президента депутата Николая Тищенко? Среди гостей было несколько коллег по фракции. Среди них - депутат Трухин. А если Трухин приходит на день рождения (даже не Тищенко) жены Тищенко, то это значит, что у них очень близкие отношения. Тищенко - кум руководителя Офиса Президента Ермака. И, конечно, избежал наказания и политической ответственности за целых два случая нарушения закона. Трухин дружит семьями с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа", - акцентирует Ткач.

"Плюс кумовьев, сватов и друзей во власти - это стопроцентная лояльность. В команде Зеленского неоднократно оправдывались тем, что брали во власть тех, кому доверяли. И Трухин это доверие оправдывает до копейки. Страхует "большую стройку" для президента своими законопроектами, распределяя средства. При необходимости ходит к Шустеру защищать президента лично. Как любит говорить первый помощник президента Сергей Шефир, объясняя свои визиты домой к Ахметову: все что я делаю - я делаю в интересах государства. Вот и Трухин, ну почти наверняка, спешил в государственных делах. Просто закон освобождающий от ответственности за нарушение закона в случае, когда действия были совершены в интересах государства, скорее всего, планируют проголосовать уже во время второй каденции президента "слуги народа", - добавил он.

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"Минус кумовства в том, что как бы не "греб" президент, количество пробоин от ненаказанных "кумовьев", братьев и друзей постоянно увеличивается и приводит к тому, что корабль тонет быстрее, чем его движет президент. Потому ответ на запрос общества на справедливость - это то без чего ни один президент в этой стране не сможет переизбраться во второй раз. Не верите? Спросите у предшественника", - резюмировал Ткач.

Ранее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.









