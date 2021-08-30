КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ

КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в распространенном в воскресенье, 29 августа, годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора. ... Эти последние признаки вызывают глубокую тревогу", - говорится в сообщении.

О том, что зафиксированы первые возможные указания на перезапуск, в МАГАТЭ говорили еще в июне. По мнению экспертов, реактор может использоваться для выработки из отработанного топлива оружейного плутония.

У МАГАТЭ нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти в Пхеньяне выслали из КНДР инспекторов агентства в 2009 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.

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