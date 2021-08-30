Минобразования предлагает посвятить первый урок 1 сентября 30-й годовщине независимости Украины

Новый учебный год в украинских школах начнется по графику, 1 сентября, и завершится не позднее 1 июля 2022 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Образовательный процесс в школах начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона", - говорится в сообщении

Первый урок в новом учебном году министерство рекомендует посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Отмечается, что при подготовке урока можно воспользоваться: тематическими материалами от Украинского института национальной памяти, которые содержат, в частности, информацию об этапах украинского государства, восстановления независимости, Конституцию Пилипа Орлика, а также ресурсами от ОО "Освитория" для тематического урока ко Дню Независимости в 1-11 классах.

Кроме того, 1 сентября школы также могут присоединиться к интерактивному уроку для учеников 1-6 классов. Трансляция урока начнется 1 сентября в 9:30 на YouTube странице ОО "Освитория".

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