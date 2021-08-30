"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты
О подписании соглашения Министерство инфраструктуры сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в консорциум, открывший кредитную линию, вошли Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр и ПУМБ. 45% от всего кредитного пакета приходится на долю государственного Укрэксимбанка.
В 2020 году "Украэксимбанк" уже принимал участие в кредитовании президентской программы "Большая стройка". Тогда средства "Укрэксимбанка" стали третьими по величине среди всех источников финансирования.
В Мининфраструктуры сообщили, что выгода от сделки обоюдна, так как, с одной стороны, государство получает надежный дополнительный источник финансирования, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций.
Подписанное соглашение говорит также о доверии банковской системы и готовности инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.
Ожидается, что в перспективе сотрудничество с банками в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" может быть расширено на обновление и строительство аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.
Напомним, в июне для привлечения дополнительных средств на реализацию программы Владимира Зеленского "Большая стройка" на Лондонской фондовой бирже Укравтодор разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США на срок 7 лет под 6,25% годовых.