"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты

"Укравтодор" и консорциум из шести украинских банков подписали соглашение о предоставлении кредит в $376 млн. Средства выделяются под госгарантии на 5 лет под 4,9% годовых.

О подписании соглашения Министерство инфраструктуры сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в консорциум, открывший кредитную линию, вошли Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр и ПУМБ. 45% от всего кредитного пакета приходится на долю государственного Укрэксимбанка.

В 2020 году "Украэксимбанк" уже принимал участие в кредитовании президентской программы "Большая стройка". Тогда средства "Укрэксимбанка" стали третьими по величине среди всех источников финансирования.

В Мининфраструктуры сообщили, что выгода от сделки обоюдна, так как, с одной стороны, государство получает надежный дополнительный источник финансирования, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций.

Подписанное соглашение говорит также о доверии банковской системы и готовности инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.

Ожидается, что в перспективе сотрудничество с банками в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" может быть расширено на обновление и строительство аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.

Напомним, в июне для привлечения дополнительных средств на реализацию программы Владимира Зеленского "Большая стройка" на Лондонской фондовой бирже Укравтодор разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США на срок 7 лет под 6,25% годовых.

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