Новости

"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты

1 05610
"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты
"Укравтодор" и консорциум из шести украинских банков подписали соглашение о предоставлении кредит в $376 млн. Средства выделяются под госгарантии на 5 лет под 4,9% годовых.

О подписании соглашения Министерство инфраструктуры сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в консорциум, открывший кредитную линию, вошли Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр и ПУМБ. 45% от всего кредитного пакета приходится на долю государственного Укрэксимбанка.

В 2020 году "Украэксимбанк" уже принимал участие в кредитовании президентской программы "Большая стройка". Тогда средства "Укрэксимбанка" стали третьими по величине среди всех источников финансирования.

В Мининфраструктуры сообщили, что выгода от сделки обоюдна, так как, с одной стороны, государство получает надежный дополнительный источник финансирования, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций.

Подписанное соглашение говорит также о доверии банковской системы и готовности инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.

Ожидается, что в перспективе сотрудничество с банками в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" может быть расширено на обновление и строительство аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.

Напомним, в июне для привлечения дополнительных средств на реализацию программы Владимира Зеленского "Большая стройка" на Лондонской фондовой бирже Укравтодор разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США на срок 7 лет под 6,25% годовых.

Читайте: Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Велике крадівництво вже все закатане в асфальт. Давайте ще.
  • 5 копійок
    Ключове під держгарантії.
  • violator
    из каждого утюга кричат шо практически каждый день выделяют все больше и больше денег на строительство дорог . перенаправляют все что можно . и из ковидного фонда берут и так понимаю у армии забирают . и тут вдруг выясняется шо Автодору приходится брать кредит . это как ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 121 а выделенные где ? и выделяют ли их вообще или это очередная ЗЕленая фантазия ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 6810
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости