Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально"
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Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство приговоренную к пожизненному заключению женщину.
Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пожизненника (точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - говорится в сообщении.
По его словам, работать надо всем трудоспособным.
"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков", - добавил Малюська.