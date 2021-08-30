Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Львиная доля паломников-хасидов проследует через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны".
Для качественного обеспечения пропускных операций пограничники привлекают дополнительный персонал для которого проведены занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций.
"С помощью технических средств пограничного контроля военнослужащие подробно изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.
15 пограничников, которые привлекались к занятиям, имеют многолетний опыт по осуществлению пограничных операций. Уже с начала сентября они будут оказывать практическую помощь в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны"", - сказано в сообщении.