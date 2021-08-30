Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань

Уже в начале сентября Украина ожидает приезд более 20 тысяч верующих в Умань для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Львиная доля паломников-хасидов проследует через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны".

Для качественного обеспечения пропускных операций пограничники привлекают дополнительный персонал для которого проведены занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций.

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"С помощью технических средств пограничного контроля военнослужащие подробно изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

15 пограничников, которые привлекались к занятиям, имеют многолетний опыт по осуществлению пограничных операций. Уже с начала сентября они будут оказывать практическую помощь в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны"", - сказано в сообщении.

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