"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина придерживается своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но не будет молчать в ответ на нарушения договоренностей, и будет защищать своих граждан.

Об этом он заявил в понедельник в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последнее время мы видим обострение… Все помнят Авдеевку. К сожалению, и вчера, и позавчера мы видели снова обстрелы, нарушения тех договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса. Но только Украина выполняет свои обязательства, сегодня действительно придерживается достигнутого в Минске, договоренностей о прекращении обстрелов и ведения боевых действий", - сказал Разумков.

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"Но мы точно не будем молчать, и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях. А все, что будет зависеть от нас, от армии, от военно-гражданской администрации я уверен, мы будем делать", - добавил спикер украинского парламента.

Он подчеркнул, что обстрел Авдеевки – "это серьезное нарушение договоренностей, потому что применялись и 120-мм минометы, и 122-мм ствольная артиллерия". Он также напомнил, что в результате обстрелов получили ранения военнослужащие, один из них находится в тяжелом состоянии.

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По словам Разумкова, все допущенные нарушения должны фиксировать представители ОБСЕ, однако так происходит не всегда.

"Большая зона ответственности лежит и на коллегах из ОБСЕ, которые должны это фиксировать. И мы не один раз об этом говорили. Вы знаете мою позицию – очень бы хотелось, чтобы она (фиксация – ред.) функционировала круглосуточно, а не с утра и до трех или пяти (вечера - ред.). А иногда в такие моменты мы не видим там миссию. Извините, надо быть слепыми, чтобы не видеть такие случаи. А они (представители миссии ОБСЕ – ред.) должны быть объективными, просто объективными, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто, что делает, кто за что отвечает", - отметил он.

Как сообщалось, Разумков в понедельник находится с рабочей поездкой в районе проведения Операции объединенных сил.

В субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.