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Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США

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Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена открывает новые возможности для отношений Киева и Вашингтона - и одновременно может стать вызовом для обеих сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, успех поездки во многом будет зависеть от риторики украинского президента.

"Я думаю, что часть успеха этой поездки будет зависеть от того, о чем будет просить президент Зеленский. Ему следует сдержать себя в некоторых запросах, ведь если он будет просить слишком много, то может разочароваться. Вы не хотите ставить вопрос, не убедившись, что ответ будет "да", - подчеркнул он.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Зеленскому не следует ожидать никаких обещаний США в отношении Украины и НАТО, как и изменений в позиции Байдена по "Северному потоку - 2".

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Топ комментарии

  • violator
    попросить сделать селфи-фото с Байденом это много ? Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 5345
  • Владимир Сухов e5dee246
    Он бы мог что-то просить, если бы выдал Беню США, и что-то сделал в борьбе с корупцией, а так... даже американцам не совсем понятно, что он собирается делать в штатах. А он ведь человек искусства- Голливуд !
  • Senator S 01a656ec
    Порошенко уболтал Байдена принять Зелю на высшем уровне.... Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 4074 Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 2254
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