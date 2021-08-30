С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест
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В Турции с 6 сентября вступают в силу новые правила карантина. Непривитые граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Сообщается, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.
Новые ограничения в Турции будут действовать:
- на общественных мероприятиях (концерты);
- в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);
- во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).
Так, работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.
Он будет определять привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также сможет устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.