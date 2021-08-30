Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров

В ходе визита в США украинская делегация представит ряд электронных сервисов, в том числе приложение "Дія".

Об этом в Facebook сообщил мининстр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг (устная или визуальная презентация проекта с целью поиска инвесторов, готовых финансировать в этот проект. - Ред.) Украины самым крупным инвесторам планеты. Дія, Дія City, фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 30 августа вылетает в США.

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