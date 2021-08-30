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Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах

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Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах
В Афганистане студенты и студентки теперь будут учиться в раздельных классах. Женщинам обещают обеспечить безопасную образовательную среду.

Как сообщает телеканал Tolo News, такое объявление 29 августа сделал назначенный "Талибаном" и. о. министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.

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При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.

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Журналист уверен, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что университеты не могут себе позволить нанять достаточно преподавателей-женщин.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Женщинам можно учиться? Не те пошли талибы... совсем не те...
  • Frol Fedoroff
    Речь идет о студентах в ВУЗах. Не уверен что афганских девочек отпустят теперь в школу Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах - Цензор.НЕТ 1350
  • Зэлэный_Змий
    Ну они же как то всё это время размножались. Кстати, вот поэтому они такие и злые. Представь, пришло время тебе жениться, ну ты выбрал из десяти мешков один, привёл домой, мешок снял, ужаснулся. Бухать нельзя - Коран запрещает. Почесал немытую репу. Пошёл за вторым мешком (благо Коран позволяет), тыкнул наугад пальцем, привёл домой, мешок снял - опять мимо. Ну как в таких условиях не взрывать всех и вся?
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