За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выздоровели 69, выявили 148 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"За сутки в столице подтверждено 148 случаев заболевания коронавирусом в сутки. Один человек умер. На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания - 224 020", - сообщил Кличко.
Так, заболели 84 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет. А также 9 девочек от 1 года до 17 лет и 7 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирус. А также 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 69 человек. Всего коронавирус преодолели 215 862 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Шевченковском - 24 и в Деснянском районе - 21 случай", - отметил Кличко.