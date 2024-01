Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США

Самолет с афганскими переводчиками, которые работали с международными СМИ и канадским военным, а также их семьями, прибыл в Киев после смелой операции украинских солдат, дислоцировавшихся в аэропорту Кабула.

Как пишет The Globe and Mail, спасение, которое координировали украинские военные, офис президента Владимира Зеленского и The Globe, может открыть дорогу другим афганцам, бегущим от талибов в Канаду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Канадские власти пообещали принять афганцев при условии, что они смогут пробраться в третьи страны. А правительство Канады спросило украинскую власть, готова ли она эвакуировать беженцев в Киев.

Спасение переводчиков было совершено рано утром в пятницу из аэропорта Кабула, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана. И через несколько часов после смертельного теракта возле международного аэропорта Хамида Карзая, приведшего к гибели по меньшей мере 170 афганцев, пытающихся бежать из страны, а также 13 американских солдат. После нападения, ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство", США заявили, что в аэропорт теперь не будут пускать афганцев, имеющих визу, а только иностранных граждан.

Несмотря на это ограничение, а также на растущие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город Кабул, чтобы сопроводить до аэропорта два микроавтобуса - с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи, всего 19 человек.

Украинские солдаты имели фотографии номерных знаков микроавтобусов, и они окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 метров до аэропорта.

"Конвой вошел [в аэропорт], потому что украинцы вышли. Мы просто отправили им номерной знак наших транспортных средств... И они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали: "Украина?" мы сказали "Да!", и они провели нас внутрь", - рассказал 49-летний отец пяти детей Мохаммед Шариф Шараф, который 10 лет работал как переводчик и помощник иностранных журналистов из местных жителей, помогая The Globe освещать роль Канады в войне в Афганистане.

После того как они попали в аэропорт, 19 афганцев посадили на военный грузовой самолет, который находился в Кабуле в рамках вклада Украины в усилия НАТО в стране. Они долетели до столицы Пакистана, где находились другие афганцы, которых ранее спасли украинцы. В Исламабаде их пересадили на чартерный коммерческий самолет, перевозивший группу в Украину, с короткой остановкой в столице Азербайджана Баку.

На своей странице в Twitter Зеленский заявил, что "еще 360 украинцев и граждан других стран" прибыли в Киев в субботу. "Наши военные, разведка и дипломаты сделали блестящую работу. Украина не оставляет своих граждан в беде в трудные времена и помогает другим!", - отметил президент Украины.

Две предыдущие попытки канадских военных привезти в аэропорт и эвакуировать Мохаммеда Шарафа, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США, не увенчались успехом. Эти операции опирались на то, что афганцы и их семьи должны были добраться до определенных пунктов встречи у ворот аэропорта, что оказалось невозможным на фоне хаоса за пределами аэродрома.

Украинская операция была успешной там, где другие потерпели крах, поскольку украинские военные пешком вышли в Кабул для проведения операций по спасению, отмечает The Globe and Mail.

Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские войска рискнули спасти их, чего не сделали канадские и американские войска.

"Все были удивлены. В течение месяца я просил, чтобы нас кто-то забрал. Мы просили американцев, канадцев, катаров, всех - и решения не было. Они боялись выйти... Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали необычайную работу. У них большие сердца", - сказал 33-летний отец четырех детей Джавед Хакмаль, который два года работал с канадским спецназом в Кандагаре.

Шараф, Хакмаль и их семьи прибыли в Киев с разрешительными документами, которые были выданы им за день до начала операции украинских военных офисом министра по вопросам иммиграции Канады Марко Мендичино. В документах указано, что к его владельцам следует относиться как к гражданам Канады, и что они имели визы для поездки в Канаду.

Документов было достаточно, чтобы вывезти их из Кабула, но им пришлось провести несколько часов в киевском аэропорту "Борисполь" в субботу, где пограничники не имели представления, как обращаться с эвакуированными, у многих из которых просрочен паспорт или только удостоверения личности, выданные предыдущим афганским правительством, пишет издание The Globe and Mail. Семьям Шараф и Хакмаль, а также другим, кто находился в самолете, в конце концов была предоставлена 15-дневная гуманитарная виза для въезда в Украину, частично благодаря обещаниям посольства Канады, что они будут быстро расселены.

"Это чрезвычайное усилие демонстрирует то, что мы можем и будем в дальнейшем очень быстро оказывать афганским беженцам любые визы или документы, которые им нужны, чтобы четко сигнализировать о том, что они связаны с Канадой, и им следует разрешить попасть сюда", - сказал Мендичино в телефонном интервью.

Хотя драматическая операция в Кабуле, скорее всего, не повторится из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, проложенная трасса Исламабад - Киев может быть использована для того, чтобы помочь перевезти других афганских жителей Канады, которые смогли попасть в Пакистан. Поэтому они могут попасть в Украину, где их могут проверить для переселения в Канаду.

"Канада дополнительно просила нашей дальнейшей поддержки, и мы будем рады помочь", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на запрос от The Globe. Он сказал, что спасение в Кабуле продемонстрировало возможности украинских военных и почему Украину наконец следует принять в НАТО. "В этих ужасных обстоятельствах наши военные офицеры продемонстрировали мужество, высокий класс и образцовый профессионализм", - отметил Кулеба.