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В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев

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В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев
Турция не может взять на себя бремя новой волны мигрантов из Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Европа, а также страны региона пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, и что следует извлечь уроки из кризиса с сирийскими беженцами.

"Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязательства в отношении миграции. ... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ха..Турки не дураки.Не хотят диких единоверцев в дом пускать.Пусть Европа пошире открывает ворота. В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев - Цензор.НЕТ 2916
  • Senator S 01a656ec
    Всех в ОМСК...сибирь большая а людей нет.... В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев - Цензор.НЕТ 6595РАБссия Лаптестан и братский Талибан договолряцца...Лавров дал слово...
  • Юрій Вінгорськи
    а давайте к нам, нам же нужно рвануть очььько перед западом и сша. может еще транш придет? У нас же на дорогу бабулесов не хватает, а там (сироты) кушать хотят.
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