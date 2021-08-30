"Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена

Влиятельный журнал Forbes проанализировал перспективы будущих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне 1 сентября. Среди основных тем переговоров - тема коррупции в Украине и влияние олигархов на политику и экономику.

Об этом в своей статье пишет журналист Ллевеллин Кинг, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда президент Украины Владимир Зеленский - комик, который вошел в политику в 2019 году после того, как сыграл роль резидента Украины в популярном политико-сатирическом ситкоме "Слуга народа" - встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме 1 сентября, очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - пишет Кинг.

Автор отмечает, что основным упреком Байдена, влияющим на полноту поддержки Соединенными Штатами Украины, является эпическая коррупция в государстве, которая перевела ее из героического статуса борца с коммунизмом в статус проблемной страны. Лидеры во всем мире отчаянно заламывают руки, обсуждая масштабы коррупции в Украине, богатой ресурсами, которая должна привлекать иностранные инвестиции, но вместо этого отталкивает их.

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Транзит газа является важной составляющей украинской экономики, но вскоре серьезно пострадает из-за запуска "Северного потока-2", который будет доставлять топливо напрямую из России в Германию. В связи с этим ежегодные поступления от перекачки газа сократятся примерно на 2 млрд долларов после запуска газопровода "Северный поток-2", отмечает журналист.

"Этот трубопровод, протяженностью 764 миль по дну Балтийского моря, после многих лет оппозиции США, был поддержан Байденом в совместном заявлении от 15 июля с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уходит в отставку. И это заявление укрепило опасения Украины в надежности США.

Еще одно разочарование Украины в Соединенных Штатах обусловлено ее отчаянным желанием стать полноправным членом Североатлантического альянса. Это не поддерживается Америкой и, безусловно, этот вопрос будет рассмотрен во время встречи Байдена и Зеленского", - говорится в статье.

Коррупция в Украине угрожает всему, отмечает Кинг: "Инвестиции в страну, которые должны открыть возможности для глобальных компаний, сократились до нуля. Украина богата природными ресурсами (включая уголь, марганец, газ, нефть, железную руду, уран, хром, никель и редкоземельные металлы), поэтому иностранные компании должны стремиться войти на ее территорию. Вместо этого они остаются в стороне, опасаясь значительных потерь инвестиций в стране, которая имеет скомпрометированную судебную систему и системную коррупцию, которая поражает каждую отрасль, в частности энергетику".

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"Президент Байден четко выразил свое мнение относительно коррупции: "Коррупция - это рак: рак, который съедает веру граждан в демократию, пригашает инстинкт к инновациям и творчеству; влияет на и без того ограниченные национальные бюджеты, вытесняет важные национальные инвестиции. Это тратит талант целых поколений. Это отпугивает инвестиции и рабочие места". Он и государственный секретарь Энтони Блинкен выразили свою позицию относительно коррупции в Украине; Блинкен зашел так далеко, что разработал дорожную карту, озвучив пять ключевых направлений реформ, как это преодолеть", - говорится в статье Forbes.

"Коллега, который работал в Украине, сказал мне: "Система не просто коррумпирована - коррупция и является самой системой"", - отмечает журналист.

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