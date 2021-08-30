Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко

Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что генерирующие компании – и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.

По словам, цена э/э на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию. - Ред.), продавать и зарабатывать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала импорт угля из США

"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП", – резюмировал министр.

Вместе с тем он отметил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" – работу АЭС минимум 14-ма блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗП достигнут 19,5 млрд куб. м.