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Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко

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Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко
Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что генерирующие компании – и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.

По словам, цена э/э на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию. - Ред.), продавать и зарабатывать".

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"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП", – резюмировал министр.

Вместе с тем он отметил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" – работу АЭС минимум 14-ма блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗП достигнут 19,5 млрд куб. м.

Топ комментарии

  • ледокол С Бандэра
    80% ТЭС принадлежат Ахметову, а уголь должна закупать Украина. Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5319
  • Ustym Karmaliuk
    Це вам необхідно імпортувати стільки вугілля скільки треба, це ваш обов'язок. А то зелені свині вже привикли - як щось треба зробити, то Україні, а як зарплату отримувати - так собі.
  • Chervonuy
    Зачем вы нам пишите сколько вам надо, сколько вам нужно, что-бы в очередной раз ободрать народ, вы что в убыток себе "работаете" ? Вы тоже рабы на галерах?
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