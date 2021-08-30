"Талибан" отклонил предложение Макрона о создании "зоны безопасности" в Кабуле

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что боевики отвергли предложение по созданию "зоны безопасности" для продолжения проведения гуманитарных операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinter.

"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можно ли создать такую ​​зону во Франции или в Великобритании?", - сказал он.

Напомним, ранее президент Франции Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН.

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