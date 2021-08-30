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"Талибан" отклонил предложение Макрона о создании "зоны безопасности" в Кабуле

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"Талибан" отклонил предложение Макрона о создании "зоны безопасности" в Кабуле
Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что боевики отвергли предложение по созданию "зоны безопасности" для продолжения проведения гуманитарных операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinter.

"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можно ли создать такую ​​зону во Франции или в Великобритании?", - сказал он.

Напомним, ранее президент Франции Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН.

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky
    Макгон! Я твой ефєлєвой башня шатал!
  • Дорогой Я
    Надо было кластеры безопасности предлагать.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    хорошие учителя видимо у талибана - явно универ патриса лумумбы в москве заканчивали)
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