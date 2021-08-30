Национальный парк "Кременецкие горы" пытались превратить в карьер по нелегальной добыче песка, - СБУ

СБУ заблокировала нелегальную добычу недр в промышленных масштабах с территории Национального природного парка "Кременецкие горы" в Тернопольской области.

Как сообщает пресс-служба СБ Украины, ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке, информирует Цензор.НЕТ.

Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер.

По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн ​​грн.

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Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного экосистеме региона. Ведь на месте незаконной разработки полезных ископаемых объектам природно-заповедного фонда нанесены необратимые разрушения.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали пятеро представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу ископаемых, дельцы с привлечением экскаваторной техники, сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га.

В рамках уголовного производства, начатого по материалам СБУ, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Тернопольской области совместно со следователями Национальной полиции и по процессуальному руководству Кременецкой окружной прокуратуры.