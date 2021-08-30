Легкоатлет Цветов, завоевав серебро, принес Украине 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020

Легкоатлет Игорь Цветов завоевал серебро Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 100 метров в классе T35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цветов завоевал серебро в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Первое место у представителя Паралимпийского комитета России Дмитрия Сафронова.

Отмечается, что это уже пятидесятая награда украинской сборной на Играх-2020. В активе Украины 12 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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