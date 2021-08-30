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Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас

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Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам о будущем Афганистана, в частности относительно планов эвакуации афганцев, которые испытывают возможные преследования со стороны талибов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Маас заявил во время визита в Узбекистан.

По его словам, экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке позже в понедельник станет свидетельством того, собираются ли Москва и Пекин сотрудничать.

"Предпринимаются усилия, чтобы привлечь за стол переговоров всех важных международных партнеров, и поэтому будет важно, чтобы там были также Россия и Китай", - сказал он.

В отличие от других постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобритании и Франции - Россия и Китай все еще имеют открытые посольства в Афганистане.

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, правильно я говорю, Владимер Владимеровечь?
  • Green sheet
    И обязательно в Минск едьте на переговоры. Бульбофюрер тоже хочет поучаствовать в вашем шабаше
  • Ben23
    Ага, точно, немцы и французы теперь всегда у раши будут спрашивать, с кем и как нужно переговариваться, судя по всему
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