Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам о будущем Афганистана, в частности относительно планов эвакуации афганцев, которые испытывают возможные преследования со стороны талибов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Маас заявил во время визита в Узбекистан.
По его словам, экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке позже в понедельник станет свидетельством того, собираются ли Москва и Пекин сотрудничать.
"Предпринимаются усилия, чтобы привлечь за стол переговоров всех важных международных партнеров, и поэтому будет важно, чтобы там были также Россия и Китай", - сказал он.
В отличие от других постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобритании и Франции - Россия и Китай все еще имеют открытые посольства в Афганистане.