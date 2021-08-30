"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

"Укрзализныця" (УЗ) продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела города войсками РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, обнародованной УЗ на своем на Telegram-канале в понедельник, поезд №136 Киев - Авдеевка пока также будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать до станции "Очеретино".

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"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации", - отметили в "Укрзализнице".

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

"Укрзализныця" заявила, что работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия и ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" до 30 августа.