"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно информации, обнародованной УЗ на своем на Telegram-канале в понедельник, поезд №136 Киев - Авдеевка пока также будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать до станции "Очеретино".
"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации", - отметили в "Укрзализнице".
Как сообщалось, в субботу, 28 августа, войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.
"Укрзализныця" заявила, что работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия и ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" до 30 августа.