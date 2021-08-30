Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский

В оккупированной части Донецкой области 8 сентября пройдет съезд под названием "Защитники России". Мероприятие посетят основные политические деятели, связанные с российской властью. Кроме того, помимо официальной части, в адрес украинских властей прозвучат военные угрозы и обвинения Украины в "незаконности присоединения русских земель".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

"Съезд защитников России" входит в число агитационных мероприятий, проводимых к выборам в Государственную Думу РФ 2021 года и направлен на участников НВФ "ЛНР" и "ДНР". Инициатором съезда выступает организация "Русский центр" при финансовой поддержке фонда "Русский мир". Съезд посетят депутаты Государственной Думы РФ – Виктор Водолацкий, куратор казачества РФ, Андрей Турчак секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", Андрей Козенко руководитель проекта Интеграционный комитет "Россия-Донбасс" и другие. Также на мероприятии будут присутствовать участники организации "Союз добровольцев Донбасса" во главе с Александром Бородаем. Эта организация создана по инициативе Владислава Суркова, экс-помощника Президента РФ Владимира Путина в 2015 году и являлась главным организатором в участии т.н. добровольцев РФ для участия в военной российской агрессии против Украины. Помимо этого на съезд попадут те, кто входит в т.н. "Казачество" РФ, которое в 2014 году было представлено в виде "Всевеликого войска донского" (сейчас это направление перехватил "Союз Добровольцев Донбасса" – в их структуре есть отдельное направление охватывающее именно казачество).

Информация о съезде будет широко представлена в наружной рекламе, активная фаза освещения мероприятия должна начаться 2-3 сентября.

Лисянский рассказал, что съезд будет проходить в два этапа, первая часть пройдет на мемориальном комплексе Саур-Могила, вторая часть будет проходить в гостинице "Шахтер-плаза" в оккупированном Донецке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Единороссы приехали агитировать в оккупированный Луганск: жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

Так в ходе второй части сьезда будут озвучены обвинительные лозунги и тезисы в адрес Украины в намерении разрешить конфликт на Донбассе "военным путем". Также участники мероприятия в том числе главари НВФ "ЛНР" и "ДНР" будут открыто угрожать Украине военным отпором и заявлять, что Киев незаконно присоединил к своей территории после распада СССР "исконно русские земли".

"Если резюмировать то на оккупированной части Донецкой области пройдет "шабаш" тех, кто в 2014 году пришел из РФ и с оружием в руках захватывал территорию Украины и совершал преступления против гражданского населения, убивал украинских военнослужащих", – завершает Лисянский.