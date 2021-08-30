Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии"

Польша опасается провокаций во время учений Запад-2021, которые в сентябре будут проводить Россия и Беларусь.

Об этом заявил Польскому радио замминистра обороны Марцин Оцепа, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что учения будут проходить в непосредственной близости к балтийским странам, поэтому Польша должна быть готова ко всему.

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По словам Оцепы, наиболее вероятный сценарий – провокаций на границах.

"На самом деле мы должны быть готовыми ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости до тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", – сказал он.

Замминистра обороны Польши также напомнил: агрессия против Украины тоже началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", – отметил он.

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В сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". В них должны принять участие около 200 000 солдат.