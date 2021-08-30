Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times.

У президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом будет "последний шанс" настоять на прекращении строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку глава США может его остановить "сейчас или никогда".

Такое мнение в редакционной статье выложило издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Время остановить проект ("Северный поток-2" - ред.), Который в настоящее время на стадии завершения: это следует сделать сейчас или никогда. Рискуя испортить приятную встречу, Зеленский должен однозначно сказать Байдену, что "Северный поток-2" надо остановить", - говорится в статье.

Как отметили в The New York Times, остановить строительство "любимого газопровода Путина" все еще возможно, ведь ряд конгрессменов в самой Америке и европейские лидеры поддерживают эту идею.

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Хотя Джо Байден начал свое президентство на стадии, когда "Северный поток-2" был построен более чем на 90%, "все, что нужно для полной его остановки - это отменить недавний отказ администрации Байдена от дополнительных санкций в отношении "Северного потока-2".

Несмотря на то, что такой вариант является "лучшим сценарием" для Зеленского, украинскому президенту следует также настаивать на дополнительных гарантиях с американским коллегой.

Так, по мнению редакции издания, Зеленский должен требовать от США помощи с финансированием и строительством инфраструктуры, необходимой для развития альтернативной энергетики в Украине, а также "ему необходимо заставить Байдена обсудить, как Украина при содействии американских средств, обучении и помощи может укрепить свою оборонительную способность, реформировать свои вооруженные силы и сдержать агрессию России".

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В издании заключили, что во время встречи с Байденом Зеленский будет иметь прекрасную возможность улучшить отношения между двумя странами, но эта встреча будет еще и "финальным шансом остановить "Северный поток-2".

"Если ему удастся убедить Байдена, это будет большая победа для всей Европы, защита от стратегически сокрушительной зависимости от российского газа", - пишет The New York Times.

Впрочем, если в Зеленского не получится, "единственным победителем станет Россия, и никакой компенсации будет недостаточно".