Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Вы упомянули. - Ред.) Иосифа Сталина, который ... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал министр иностранных дел государства-агрессора.

По его словам, внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.

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