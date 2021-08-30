Предусмотрено несколько форматов: в КГГА рассказали, как будут работать столичные школы во время различных уровней карантина
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.
"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования", - рассказала Фиданян.
Она добавила, что в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно. Исключением является детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые, как и в прошлом учебном году, не бедут закрывать.
Департамент образования и науки обновил рамочные предложения для учебных заведений и подготовил рекомендации по работе в новом учебном году. Также педагогам рекомендовали разрабатывать образовательные программы с учетом возможного карантина.
Напомним, что праздник Первого звонка в школах будет происходить в произвольной форме, школьные коллективы выбирают формат самостоятельно.