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Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ

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Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ
В ВОЗ заявили, что бустерные прививки необходимо вводить для вакцинации от COVID-19 группы риска. Хотя раньше в Организации считали, что введение третьей дозы является нецелесообразным.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Бустерная (третья) доза вакцины - это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из наиболее уязвимых групп", - сказал Клюге.

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Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

В свою очередь Клюге призвал страны, в которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими, особое внимание он уделил странам Восточной Европы и Африки.

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    и 7я. Контрольная Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6914
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    Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

    Прикильно))) Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1857
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