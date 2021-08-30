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Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном

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Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном
Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном. Работы проводятся в районе Чалдиран, в провинции Ван на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СNN Türk.

"Бетонные блоки высотой 3 метра, шириной 2 метра на 80 сантиметров и массой 7 тонн каждый, произведенные на бетонных заводах компаний-подрядчиков. Их укладывают на границе на заранее подготовленную строительной техникой основу", - сообщает телеканал.

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На стенах также будут установлены "умные" башни, на которых разместят чувствительное оборудование для выявления нелегалов.

Пока силы безопасности дежурят на границе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, они постоянно патрулируют районы, где происходят незаконные пересечения государственной границы.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 5552
  • Олена Лугова ced73edc
    Умнички турки. Нам бы тоже нужно такую стену на своих границах.
  • Володимир Мик
    Бетонные блоки высотой 3 метра, шириной 2 метра на 80 сантиметров и массой 7 тонн каждый.

    И это в мирное время, когда нет войны между Турцией и Ираном... И не своровано на строительстве стены ничего...
    А у нас, во время войны с рашкой, вот такая "стена" на границе... Деньги на строительство стены явно разворованы.
    Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 6032
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