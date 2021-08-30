"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о пожизненной "нежелательности пребывания" в России комика Идрака Мирзализаде. Стендапер является гражданином Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - сообщили в министерстве.

В МВД считают "недопустимыми" высказывания, направленные на "дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".

По данным ведомства, в последние годы Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство.

Таганский районный суд 9 августа арестовал Мирзализаде на 10 суток за шутку по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП).

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Поводом для вызова комика в прокуратуру стал отрывок из его выступления в юмористическом шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде обсуждал тему ксенофобии и проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при съеме жилья в Москве. Частью номера был рассказ о том, как он с братом въехал в квартиру, которую до него снимали "русские", и обнаружил испачканный калом матрас. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил комик.

Прокурорская проверка нашла в шутке "признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности" в словах стендап-комика.

Мирзализаде не признал вину по делу о возбуждении межнациональной вражды в суде. "Выступление было юмористическим и было направлено в сторону высмеивания ксенофобии как раз", – высказался комик. По его словам, в зале во время его стендапа присутствовали люди разных национальностей и они понимали, что шутка направлена против ксенофобии. В апелляции суд отказался отменить арест.

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