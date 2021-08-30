С 9 по 22 августа на Донбассе погибли двое мирных жителей, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 6 жертвах среди гражданского населения за период с 9 по 22 августа. При этом пятеро пострадали в результате обстрела, а один – из-за мины, четверо были ранены, а двое погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 57 человек (14 погибших и 43 раненых). 36 человек стали жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, 9 человек - в результате огня из стрелкового оружия, а еще 12 человек - вследствие обстрелов из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении Миссии.

Кроме того, с 9 по 22 августа количество нарушений режима прекращения огня увеличилось. Мониторы зафиксировали 2 966 нарушений, а за предыдущий отчетный период - с 2 389, то есть на 577 нарушений больше.

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Миссия отмечает, что ее наблюдатели сталкивалась с ограничениями свободы передвижения в 27 случаях, включая 24 раза в неподконтрольных правительству районах.

Кроме этого беспилотники СММ обстреляли из стрелкового оружия в 5 случаях, 4 из которых в неподконтрольных правительству районах. Беспилотники Миссии также глушили 46 раз по обе стороны от линии соприкосновения.