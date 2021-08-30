С начала года поступило более 9 тысяч заявлений об исчезновении детей, - Нацполиция

В Украине с начала года правоохранители разыскали 9048 объявленных в розыск детей. Всего полиции поступило 9137 заявлений и сообщений об исчезновении несовершеннолетних.

Об этом сообщили в управлении ювенальной превенции Нацполиции в ответ на запрос Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

"С начала 2021 года в органы полиции поступило 9137 заявлений и сообщений о розыске пропавших детей… В течение суток со дня объявления в розыск полиция разыскала 8811 (96,4%) детей. За 7 месяцев Национальной полиция рзыскала 9048 детей", - сообщили правоохранители.

В сообщении отмечается, что "своевременное реагирование" на исчезновение ребенка "значительно уменьшает риск вероятного совершения в отношении него уголовного правонарушения".

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В Нацполиции называют основные причины бегства детей:

- конфликты в семье и со сверстниками;

- склонность их к бродяжничеству;

- нежелание родителей "вникать" в проблемы ребенка;

- оставление детей без присмотра;

- ненадлежащий контроль родителей или законных представителей;

- отсутствие содержательного досуга и тому подобное.

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При этом терорганы Нацполиции направили в органы госвласти 1797 сообщений для принятия "соответствующих профилактически-воспитательных мер" в семьях.

"За уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию детей предусмотрена административная ответственность, определенная статьей 184 (ненадлежащее исполнение родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях", - напомнили в управлении.