Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова

Обострение конфликта на Донбассе связано с визитом в США президента Украины Владимира Зеленского. Новые обстрелы на востоке Украины являются сигналом, который Россия направляет Соединенным Штатам.

Об этом в эфире "Украина 24", об этом заявила участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Я так думаю, что действительно посылается сигнал Соединенным Штатам перед встречей нашего президента в США. Россия знает, что при встрече будут обсуждаться вопросы, в том числе и те, которые обсуждаются в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Я думаю, что это такие послания именно туда", - отметила Иванова.

По ее словам, из-за обстрелов на Донбассе вряд ли состоится внеочередное заседание ТКГ, даже если украинская делегация будет его инициировать.

"Даже если Украина будет инициировать внеочередные заседания, для того чтобы они состоялись, требуется согласие всех сторон переговоров - ОБСЕ как координатора и Российской Федерации. И я думаю, что на это РФ не согласится, внеочередных заседаний не будет", - объяснила Иванова.

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