Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Новозвановки враг обстрелял позиции украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

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