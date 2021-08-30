Мошенники звонят руководителям предприятий от имени замглавы Госэкоинспекции и требуют взятки, - Малеваный

Председатель государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщает о мошенничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу чиновника.

"В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц. Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду из-за нарушений экологического законодательства, угрожают. Если вы получили звонок такого характера - не реагируйте, это мошенничество. В свою очередь уже подготовил заявление в киберполицию для дальнейшего расследования дела", - уведомил Малеваный.

Он также указал один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97.

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