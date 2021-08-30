Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" в своем видеообращении дал ряд советов Владимиру Зеленскому перед его визитом в США.

Об этом сообщает официальный сайт политической силы.

В своем видеообращении Порошенко подчеркнул - надо использовать все возможности, чтобы поездка была содержательной, а не просто пиар-визитом.

"По приглашению президента США Джозефа Байдена состоится долгожданный визит президента Украины в США. По собственному опыту знаю вес и значение Вашингтона для становления независимой, демократической и сильной Украины. Поэтому не могу не болеть за успех и результативность украинско-американского саммита", - отмечает Порошенко.

"Поэтому и сам лично использовал свои американские контакты и активно привлекался к продвижению украинских интересов для достижения содержательных результатов встречи двух президентов в Белом доме", - напомнил пятый президент.

"Первое и, на мой взгляд, самое главное - установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО"? Это - важная предпосылка успешности встречи ", - убежден Порошенко.

Второе - подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами, и наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства, отметил лидер "ЕС".

Порошенко также подчеркнул - все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена.

"Речь идет о важных составляющих укрепления стойкости Украины в отпоре российскому агрессору путем и заключения соглашения по безопасности, и координацию усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации. Обо всем этом уже начинали говорить и говорили, и делали. И о "Пэтриотах", и о кораблях, и о ракетах, и о вертолетах, и об антиснайперских системах", - говорит Порошенко.

По его словам, стоит также попробовать найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе.

"Третье - убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией. То, что действительно важно для серьезного иностранного бизнеса, - это не "няни" или устные квази-гарантии Банковой, а прежде всего верховенство права и обеспечение независимости правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов, банковского сектора в Украине", - отмечает Порошенко.

Он подчеркивает - инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов в Украину, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой, а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников.

"Зеленскому следовало бы поставить точку и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца "Приват-Банка" Коломойского, который находится под санкциями США, покрывательства предателей по делу "вагнеровцов", личных мотивов в инструментализации судебной системы для преследования демократической оппозиции", - убежден пятый президент.

"Именно через реальные реформы и настоящее независимое правосудие пролегает путь к реализации так называемого американского "плана Маршалла-Байдена" по Украине, который я предложил новоизбранному президенту Байдену во время первых контактов с его командой в начале года. Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом", - отмечает Порошенко.

Лидер партии также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должно стать совместное противодействие "Северному потоку-2".

"И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину Президента США Джозефа Байдена, который станет подтверждением успешности встречи. Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой", - объясняет Порошенко.

"Не менее важным является и символическое направление - штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма", - констатирует Порошенко.

Он отметил, что последующие дни все будут внимательно следить и болеть за дипломатические успехи главы государства на американском направлении.

"Ибо крепкое украинское-американское стратегическое партнерство - это об Украине, о нашей независимости, демократии, безопасности, мире и благополучии. Ответственность за здоровый дух в этом партнерстве сегодня лежит полностью на президенте Зеленском", - отмечает Порошенко.

"Как никогда, совместно с Вашингтоном мы нуждаемся в истории успеха. И сейчас есть все условия, чтобы это произошло", - резюмировал пятый президент.