Угля на складах - вдвое меньше, чем должно быть, - Укрэнерго

На складах ТЭС находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа. Ситуация остается критической.

Об этом сказано в обзоре работы энергосистемы 25 - 29 августа 2021 года от "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 25 августа снизились на 4,2% до 480 тыс тонн, а объемы антрацитового угля - на 3,6% до 240 тыс тонн", - говорится в обзоре.

Согласно графику накопления топлива, утвержденному Минэнерго, на складах ТЭС к 30 августа должно быть в 2,2 раза больше угля.

Газового угля накоплено в 2,4 раза меньше, чем запланировано, антрацитового - в 1,7 раза.

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Из-за отсутствия топлива не могут работать 18 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 7 ГВт, - отметили в "Укрэнерго".