Статус "инвалид войны" впервые получила раненая при обстрелах девочка

Восьмилетняя Майя из Бахмута попала под обстрел в 2015 году и потеряла маму, а в ее спине застряли осколки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Мы с мамой вышли за Викой (сестра. - Ред.) в садик, немного отошли от дома и услышали выстрелы. Спряталась за маму, и мы сначала стояли, а потом думали до дома добежать... Когда я очнулась, она уже лежала", - рассказывает девочка.

Майя попала в больницу на несколько месяцев с открытым переломом ноги и трещиной в кости.

"Там косточка разбита, она так и осталось. Там осколки остались еще в тканях", - поясняет бабушка Майи.

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Юристы из гуманитарной миссии предложили помочь получить статус инвалида войны, но сначала это было невозможно: инвалидами войны могли быть только взрослыми. На то, чтобы внести изменения в законодательство, понадобилось три года. Теперь это возможно, хотя процесс по-прежнему непростой.

"Может получить ребенок, который получил ранение, и ранение привело к инвалидности, и нужно подтвердить документами из больницы, от полиции. Межведомственная комиссия, на которую этот пакет документов отправляется, и она принимает решение", - говорит юрист гуманитарной миссии Ольга Юдина.

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С этим статусом Майя сможет бесплатно получать лекарства и ездить в санаторий, ей не нужно платить за коммунальные услуги и проезд в городском транспорте.

ТСН пишет, что в Донецкой и Луганской областях до сотни детей могут претендовать на статус инвалида войны.