Столкновения под Офисом Президента 14 августа: суд отправил под арест представителей "Нацкорпуса" Довбыша и Кухарчука (обновлено). ВИДЕО

Печерский районный суд Киева отправил под стражу представителя "Национального корпуса" Олега Довбыша по подозрению в хулиганских действиях около Офиса Президента 14 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным следствия, Довбыш вместе с Дмитрием Кухарчуком, Никитой Губским, Александром Демидовым организованной группой пришли к Офису Президента. При себе у них якобы были заранее заготовленные предметы для нанесения телесных повреждений.

Следствие утверждает, что из-за их противоправных действий от газа (ожоги глаз) пострадали семь сотрудников полиции и один военнослужащий Нацгвардии. В частности, Довбыш, по данным следствия, ударил ногой одного из полицейских.

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Прокурор просил взять Довбыша под стражу без возможности внесения залога, учитывая риски побега подозреваемых, давления на свидетелей, других вероятных соучастников, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

В то же время адвокат Владимир Волосовский отметил, что подозрение является необоснованным, риски не доказаны, а подозреваемые не имели при себе оружия и никого не били.

Ексазовець Олег Довбиш про підозру у хуліганських діях під Офісом президента pic.twitter.com/bCSBN5U4UC — hromadske (@HromadskeUA) August 30, 2021

"Довбыш не приносил оружие и предметы и не применял их. Он может нести ответственность только за удары ногой, нанесенные сотруднику полиции Кириенко. Однако в материалах ходатайства говорится, что Кириенко были причинены химические ожоги, соответствующую помощь ему оказали в медицинском учреждении", - заявил адвокат.

Также защитники отметили, что видео, на которые ссылается следствие, сняты со значительного расстояния, и невозможно установить, действительно ли на них был подозреваемый. Кроме того они сказали, что свидетели и потерпевшие по делу - полицейские.

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Сам Довбыш отрицает вероятную причастность к преступлению, отмечая, что он сам бывший полицейский и не стал бы бить правоохранителей.

Также Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца руководителя черкасского отделения "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука, сообщают Ґрати.

Кухарчуку, как и Довбышу, инкриминируют хулиганство с применением оружия часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса. По версии следствия, Кухарчук и Довбыш ударили ногой полицейских. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога, и суд с ним согласился.

Аргументы адвокатов были аналогичны. Кроме того сторона защиты заявила в суде, что следствие давит на суд - полиция Киева опубликовала пресс-релиз о том, что суд уже арестовал подозреваемых. Скриншот с сайта МВД адвокаты просили приобщить к материалам дела.

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Кухарчук на суде подтвердил, что был на Банковой 14 августа, но никого не бил, а лишь выступал на митинге. Он заявил, что его дело - заказное, и обвинил в этом Офис Президента.

"Мы ездили 23 августа в школу, на Зеленского, и пытались поставить ему вопрос", - утверждал Кухарчук в суде, поясняя почему именно он и Довбыш оказались на скамье подсудимых.

Речь идет о протесте "Нацкорпуса" в Марьяновке Черкасской области, во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага. Полиция заявила, что нацкорпусовцы хотели сорвать официальное мероприятие, а в "Нацкорпусе" заявили о нападении полиции на своих активистов.

Три человека просили суд отдать нацкорпусовцев на поруки: нардеп прошлого созыва и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, нардеп VII и VIII созывов и член партии "Свобода" Андрей Ильенко и писатель Василь Шкляр, написавший роман об "азовцах".

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Напомним, двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевому побратим Олег Довбыш.

Дмитрий Кухарчук в знак протеста вскрыл себе вены возле отделения полиции. Его направили в больницу для оказания медицинской помощи. Это произошло после того, как он и еще несколько представителей местной ячейки "Национального корпуса" получили административные протоколы из-за якобы нарушения общественного порядка во время приезда президента Владимира Зеленского в Черкасскую область.