Жена "слуги народа" Трухина Мартынова убила человека в ДТП и избежала наказания, - журналистка Руденко
Об этом напомнила в Facebook журналистка Ольга Руденко, передает Цензор.НЕТ.
"Если Александр Трухин захочет получить мастер-класс о том, как уходить от ответственности за ДТП, ему не нужно далеко ходить. Можно просто позвонить своей бывшей жене, Ксении Мартыновой", - отметила она и напомнила: в 2009 году избранница нардепа насмерть сбила 62-летнюю женщину, которая в 7 утра переходила дорогу на желтый свет возле местного университета.
"Ксения куда-то спешила на своем оранжевом Инфинити. Тогда писали, что она сначала скрылась с места ДТП, но потом вернулась, а вскоре даже попала на нервной почве в больницу. Правда, через два месяца ее уже фотографировали смеющейся с папой, в местном театре, на гастролях спектакля Безрукова.
Ксения - дочь Алексея Мартынова, партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по группе Приват. За год до ДТП состояние Мартынова оценивалось за миллиард долларов. Он был, наверное, самым богатым человеком в Днепре.
Стоит ли говорить, что у Ксении все хорошо? След этого дела теряется в 2012 году, когда местные СМИ написали, что полиция по-прежнему ищет свидетелей происшествия.
А Ксения живет, путешествует, увлекается верховой ездой. Нервы подуспокоились. В ее инстаграме есть видео, где она поет в караоке за рулем машины. Кстати, тоже Инфинити", - сообщила Руденко.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.