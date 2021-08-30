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Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн

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Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн
За 2,5 месяца в государственный бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за растаможивание на льготных условиях автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"С 15 июня по 27 августа 2021 года включительно в результате упрощенного таможенного оформления и налогообложения свыше 28 тыс. авто на еврономерах в госбюджет перечислено свыше 1 млрд грн, которые пойдут на борьбу с COVID-19, в частности на вакцинацию", – сказано в сообщении.

В Гостаможслужбе напомнили, что оформить "евробляхи" на льготных условиях можно еще до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся в зоне ООС - до 8 февраля 2022 года.

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За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.

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Топ комментарии

  • Alex Uzh
    Тільки десь копійка і зразу в ковідний фонд, а звідти вже куди не лінь
  • Evgeny N
    Якщо з 65млрд на велике крадівницто пішло 32, а на боротьбу з ковідом може трохи більше 1млрд, то з того 1млрд, що отримали від розтаможки, на боротьбу з пандемією піде тисяч 100-150... Адже ще продовжується велике крадівництво, до нього дадовся університет імені ЗЕ! і ще лярд дерев посадити треба...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    В наших реалиях поступления в бюджет никоим образом не отражаются на благосостоянии обычного гражданина. Ну поступил миллиард в бюджет дополнительно благодаря тому что дополнительно ободрали своих же граждан. А толку то. На тот же миллиард больше разворуется. А вот интересно - никто не считал на сколько больше бы бюджет получил с акцизов на бензин, с развития малого бизнеса от более доступного транспорта и логистических услуг, если бы растаможка была ниже и завозилось машин больше. Думаю цифры как минимум сопоставимы вышли бы.
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