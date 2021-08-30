Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн

За 2,5 месяца в государственный бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за растаможивание на льготных условиях автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"С 15 июня по 27 августа 2021 года включительно в результате упрощенного таможенного оформления и налогообложения свыше 28 тыс. авто на еврономерах в госбюджет перечислено свыше 1 млрд грн, которые пойдут на борьбу с COVID-19, в частности на вакцинацию", – сказано в сообщении.

В Гостаможслужбе напомнили, что оформить "евробляхи" на льготных условиях можно еще до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся в зоне ООС - до 8 февраля 2022 года.

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За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.