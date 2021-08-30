Глава миссии НАТО Винников о законопроекте об СБУ: Это лучший текст, который нам доводилось видеть

Верховная Рада должна принять во втором чтении закон о Службе безопасности Украины, реформирование которой в приоритете.

Такое мнение высказал в интервью "Европейской правде" глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает Цензор.НЕТ.

В НАТО, в частности, считают, что новый закон усилит Службу безопасности и приблизит ее в евроатлантическим практикам.

"Мы уже несколько лет подряд принимаем активное участие в процессе, предоставляем советы, оцениваем предложения. И мы считаем, что действующий законопроект - принятие которого, напомню, является требованием закона о нацбезопасности, одобренного в 2018 году - это лучший текст, который нам доводилось видеть. Он четко определяет три основные функции СБУ: контрразведку, контртерроризм, защита государственной тайны. Это - именно то, на чем должен концентрироваться современная спецслужба и то, что сделает ее более эффективной", - сказал Винников.

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Он отметил, что советы НАТО для реформирования СБУ являются общими с ЕС и США.

"Поэтому мы все вместе поддержали этот текст законопроекта и рекомендуем его принять. И мы считаем, что это станет важным шагом для Украины на ее европейском и евроатлантическом пути ", - отметил Винников.

При этом он выразил надежду на скорейшее принятие этого закона.

"Но даже если закон будет принят - это еще не будет завершением пути. Тогда только начнется его имплементация, которая будет как минимум так же сложной задачей, как его одобрение. И НАТО вместе с партнерами из Международной консультативной группы, остаемся в распоряжении украинских партнеров для поддержки Украины на этом пути ", - заявил дипломат.

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Напомним, проект нового закона о СБУ был представлен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года. Первое чтение он прошел в январе 2021 года.

В июле Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, призвала Верховную Раду незамедлительно принять законопроект о СБУ в редакции, утвержденной 14 июля парламентских комитетом по национальной безопасности, обороны и разведки.