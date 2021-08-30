Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины

Усиление безопасности Украины должно стать ключевой темой встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ.

Волкер считает, что главным моментом саммита будет достижение понимания между президентами, что Украина и США как стратегические партнеры вместе должны решать проблемы, что "мы на одной стороне, что мы пытаемся делать одно и то же совместными усилиями".

"На мой взгляд, слишком часто мы перестаем разговаривать друг с другом или имеем разные ожидания. США слишком много отчитывают украинцев. Понимаете, возможно, слишком многого ожидают от вас. Но я думаю, что если мы действительно поговорим и поймем наши общие проблемы и интересы, то сможем успешно поработать над очень многими вещами", - сказал он.

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Волкер добавил, что у Украины есть разумные ожидания от встречи, что диалог должен касаться безопасности страны. С учетом российской агрессии, оккупации территорий, наращивания военной мощи РФ близ украинских границ, угрозы поглощения Беларуси Россией. Плюс масштабные российские военные учения "Запад-2021", которые пройдут в Беларуси с 10 по 16 сентября.

"Поэтому я думаю, что Украина имеет все разумные основания считать, что США просто обязаны обсуждать проблемы безопасности Украины", - сказал Волкер.

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США в свою очередь ожидают от Украины продолжение борьбы с коррупцией, реформы судебной системы и иных реформ.

"Думаю, правительство Украины также согласится с этим, но это не альтернатива решению вопросов безопасности. Все должно быть. И я надеюсь, что два наших лидера смогут обсудить эти проблемы и достичь полного взаимопонимания", - заключил дипломат.